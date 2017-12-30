"Реал" вышел из отпуска

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"Реал" вышел из отпуска

Мадридский "Реал" возобновил тренировки после зимнего отпуска.

Как сообщают испанские СМИ, на данный момент у "сливочных" нет травмированных футболистов и все занимаются в общей группе.

4 января в 1/8 финала Кубка Испании "Реалу" предстоит сыграть против "Нумансии".

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