"Реал" вышел на контакт с агентом Де Хеа

Мадридский "Реал" вышел на контакт с агентом голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа Жорже Мендешом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сливочные" сообщили представителю 27-летнего вратаря "красных дьяволов", с которым у них сложились тесные отношения, что следующим летом они будут готовы предпринять попытки подписать его клиента.

Напомним, в сделку по Де Хеа "Реал" будет готов включить двух своих игроков. | soccernews.ru