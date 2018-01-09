"Реал" вышел на контакт с окружением Азара

Мадридский "Реал" вышел на контакт с окружением вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует AS со ссылкой на Radio Montecarlo.

Так, по сведениям источника, королевский клуб уже провел предварительные переговоры с представителями 27-летнего бельгийца на предмет его возможного трансфера.

В нынешнем сезоне Азар забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 27 матчах за "Челси".