"Реал" вышел на контакт с потенциальной заменой для Роналду

2 Теги

"Реал" вышел на контакт с потенциальной заменой для РоналдуМадридский "Реал" вышел на контакт с форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, который рассматривается королевским клубом в качестве потенциальной замены своему бывшему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, ушедшему в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на испанскую прессу, "сливочные" уже выясняют намерения 31-летнего нападающего по его будущему. В стане самого титулованного клуба Европы видят в уругвайце игрока, который способен стать их новым лидером в атаке.

Напомним,  "Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Манчестер Сити". | soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Ситуация у Реала примерно такая же, как была у Барселоны в прошлом году после ухода Неймара. Деньги есть, а никого купить не удается. Все топовые игроки на длинных контрактах, без отступных. Поэтому купить кого-то стоящего, особенно уровня Роналду, крайне тяжело. Даже тот же трансфер Куртуа почему-то затягивается.

Ответить
Серхио

Перес в полной опе,уже в панике)))как фанат реала мы ребята в этом году не кого достойного не подпишем,по моему даже Дзюбу готов Перес взять))))смешно зачем надо было Криша отдовать.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов