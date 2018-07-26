"Реал" вышел на контакт с потенциальной заменой для Роналду

Мадридский "Реал" вышел на контакт с форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, который рассматривается королевским клубом в качестве потенциальной замены своему бывшему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, ушедшему в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на испанскую прессу, "сливочные" уже выясняют намерения 31-летнего нападающего по его будущему. В стане самого титулованного клуба Европы видят в уругвайце игрока, который способен стать их новым лидером в атаке.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Манчестер Сити". | soccernews.ru