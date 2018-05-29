"Реал" вышел на контакт с Салахом

Теги реал мадридмохамед салахливерпуль

"Реал" вышел на контакт с СалахомМадридский "Реал" вышел на контакт с лидером атак "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб обсудил с окружением египтянина его возможный переезд на "Сантьяго Бернабеу" уже этим летом. Согласно предположениям СМИ, "сливочные" уже готовят первое предложение для "красных" по их 25-летнему вингеру.

В завершившемся сезоне Салах забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач в 52 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" готов нанести удар по "Атлетико". | soccernews.ru

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