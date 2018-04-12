"Реал" вышел на контакт с Умтити

Мадридский "Реал" вышел на контакт с защитником каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити, заверяет испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб озвучил 24-летнему беку "сине-гранатовых" свое предложение, которое как ожидается, должно полностью удовлетворить финансовые аппетиты игрока. Каталонцам "сливочные" готовы будут заплатить 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте француза.

Напомним, летом "Реал" может расстаться с Модричем и Кроосом. | soccernews.ru