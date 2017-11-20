"Реал" вышел на контакт с Йоахимом Левом

Мадридский "Реал" вышел на контакт с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на Don Balon.

По сведениям источника, королевский клуб уже установил связь с окружением нынешнего наставника "манншафт". Однако окончательное решение о возможном приглашении немецкого специалиста руководство "сливочных" будет принимать по окончанию текущего сезона, когда станет известно, сможет ли нынешний "рулевой" "Реала" Зинедин Зидан выиграть какой-нибудь значимый трофей и вывести команду из кризиса.

Напомним, в "Реале" растет недовольство положением Роналду в команде. | soccernews.ru