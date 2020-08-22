"Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА

В полуфинале Юношеской Лиги УЕФА "Реал" одержал победу над "РБ Зальцбургом".

В финале, который состоится 25 августа, мадридский клуб встретится с "Бенфикой".

"Зальбург" - "Реал" 1:2

Голы: Латаса, 4 - 0:1, Гутьеррес, 32 - 0:2, Сучич (пен), 50 - 1:2

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