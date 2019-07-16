"Реал" выставил ценник на Хамеса для "Атлетико" выше, чем для "Наполи"



Мадридский "Реал" по-прежнему хочет расстаться с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб сообщил "Атлетико" цену на хавбека в размере 50 миллионов евро. При этом "Реал" готов продать колумбийца в "Наполи" за 42 миллиона евро, так как не хочет усиливать прямого конкурента по чемпионату Испании.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста в новом сезоне. В минувшем сезоне 27-летний Хамес выступал за "Баварию" на правах аренды. Мюнхенцы имели права выкупить трансфер игрока за 42 миллиона евро, но отказались от данной опции.

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