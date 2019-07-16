"Реал" выставил ценник на Хамеса для "Атлетико" выше, чем для "Наполи"
Мадридский "Реал" по-прежнему хочет расстаться с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб сообщил "Атлетико" цену на хавбека в размере 50 миллионов евро. При этом "Реал" готов продать колумбийца в "Наполи" за 42 миллиона евро, так как не хочет усиливать прямого конкурента по чемпионату Испании.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста в новом сезоне. В минувшем сезоне 27-летний Хамес выступал за "Баварию" на правах аренды. Мюнхенцы имели права выкупить трансфер игрока за 42 миллиона евро, но отказались от данной опции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32