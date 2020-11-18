"Реал" выставил Иско на трансфер

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"Реал" выставил Иско на трансфер

Мадридский "Реал" намерен избавиться от полузащитника Иско, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, королевский клуб выставил футболиста на трансфер. В клубе надеются получить приемлемую сумму за игрока, так как на него больше не рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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