"Реал" выставит Бэйла на трансфер

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"Реал" выставит Бэйла на трансферМадридский "Реал" выставит полузащитника Гарета Бэйла на трансфер по окончании нынешнего сезона.

В клубе уже начали искать замену футболисту сборной Уэльса. 

Напомним, что "сливочные" заплатили за Бэйла более 100 миллионов евро.

Читайте: "Реал" хочет обменять Бэйла и Крооса на Неймара  | soccernews.ru

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