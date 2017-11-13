"Реал" выставит Бэйла на трансфер

Мадридский "Реал" выставит полузащитника Гарета Бэйла на трансфер по окончании нынешнего сезона.

В клубе уже начали искать замену футболисту сборной Уэльса.

Напомним, что "сливочные" заплатили за Бэйла более 100 миллионов евро.

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