"Реал" выставит на трансфер талантливого защитника

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"Реал" выставит на трансфер талантливого защитника

Мадридский "Реал" продаст защитника Хесуса Вальехо в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба считает, что трансфер принесет Вальехо больше пользы, чем аренда. При этом "Реал" сохранит за собой возможность обратного трансфера игрока.

В первой половине нынешнего сезона 23-летний Вальехо выступал на правах аренды за "Вулверхэмптон", а сейчас играет в "Гранаде". В сумме он провел за два клуба 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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