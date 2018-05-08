"Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль Класико

Мадридский "Реал" выступал против назначения судьи Эрнандеса Эрнандеса на работу в Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб пытался повлиять на выбор арбитра, который должен был бы обслуживать центральный матч 36-го тура Ла Лиги. Однако в итоге Эрнандес Эрнандес таки получил право отсудить матч на "Камп Ноу", который, к слову, он полностью провалил.

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru