"Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль Класико

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"Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль КласикоМадридский "Реал" выступал против назначения судьи Эрнандеса Эрнандеса на работу в Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб пытался повлиять на выбор арбитра, который должен был бы обслуживать центральный матч 36-го тура Ла Лиги. Однако в итоге Эрнандес Эрнандес таки получил право отсудить матч на "Камп Ноу", который, к слову, он полностью провалил.

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru

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