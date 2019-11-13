"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" - "Атлетико" в США

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"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" - "Атлетико" в США

Мадридский "Реал" отправил письмо в Королевскую федерацию футбола Испании с просьбой не переносить в США матч 16-го тура Примеры между "Вильярреалом" и "Атлетико".

По информации Marca, в королевском клубе считают, что проведение игр испанского чемпионата за пределами страны нарушает целостность лиги.

В середине октября сообщалось, что матч "Вильярреал" - "Атлетико" может состояться 8 декабря в Майами.

В прошлом сезоне Ла Лига пыталась провести матч "Жирона" - "Барселона" в США, но тогда футбольные чиновники не разрешили переносить встречу.

Не пропустите: Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал". | http://soccernews.ru
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