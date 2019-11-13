"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" - "Атлетико" в США
Мадридский "Реал" отправил письмо в Королевскую федерацию футбола Испании с просьбой не переносить в США матч 16-го тура Примеры между "Вильярреалом" и "Атлетико".
По информации Marca, в королевском клубе считают, что проведение игр испанского чемпионата за пределами страны нарушает целостность лиги.
В середине октября сообщалось, что матч "Вильярреал" - "Атлетико" может состояться 8 декабря в Майами.
В прошлом сезоне Ла Лига пыталась провести матч "Жирона" - "Барселона" в США, но тогда футбольные чиновники не разрешили переносить встречу.
Не пропустите: Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"
-
"Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему
-
Монтоливо решил завершить карьеру
-
Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги
-
"Бавария" заинтересована в возвращении Гвардиолы
Лента новостей
-
Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Бешикташа"
-
1
Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди
-
1
Карпин прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова"
-
Россия сыграла вничью с Косово в квалификации юношеского Евро-2020
-
1
Мостовой - о назначении Тедеско тренером "Спартака": "Человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом, попал в команду с большой историей"
-
1
Ионов назвал преимущества сборной России перед Бельгией
-
"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" - "Атлетико" в США
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о состоянии здоровья Лунева
-
Погба имеет шансы восстановиться к дерби с "Манчестер Сити"
-
КДК РФС вынес наказание Гончаренко за "наезд" на судей в матче "Сочи" - ЦСКА
-
СМИ узнали дату возможного увольнения Почеттино из "Тоттенхэма"
-
Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Скарпе
-
Английский комик потроллил Месси
-
Сборная России поздравила Лунева с днём рождения
-
"Ливерпуль" теряет Робертсона
-
1
"Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему
-
1
Карвахаль: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов"
-
Монтоливо решил завершить карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6