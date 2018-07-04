"Реал" выступил с официальным заявлением по трансферу Мбаппе

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"Реал" выступил с официальным заявлением по трансферу Мбаппе

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением по слухам касательно трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Реал" хочет опровергнуть появившуюся в последние часы в СМИ информацию о якобы достигнутом соглашении с ПСЖ по трансферу Килиана Мбаппе. Хотелось бы прояснить, что это неправда. "Реал" не делал никакого предложения ни клубу, ни игроку, и осуждает распространение информации, не подтверждённой ни одной из заинтересованных сторон" - говорится в заявлении королевского клуба.

Ранее "Реал" опубликовал аналогичное опровержение по слухам вокруг Неймара. | http://soccernews.ru

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