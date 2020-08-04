"Реал" выступил с заявлением касательно Касильяса, объявившего о завершении карьеры

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"Реал" выступил с заявлением касательно Касильяса, объявившего о завершении карьеры

"Реал" опубликовал заявление по поводу заявления экс-вратарь Икера Касильяса, объявившего об окончании карьеры. 

"Реал" хочет выразить свою признательность, восхищение и любовь к одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.
 
Лучший вратарь в истории мадридского и испанского футбола пришел к нам, когда ему было 9 лет. Здесь он рос как игрок и защищал нашу футболку в течение 25 лет. Икер навсегда останется одним из самых знаковых капитанов в нашей истории. Икер Касильяс заслужил любовь болельщиков и является эталоном ценностей "Реала".
 
Сегодня один из самых важных футболистов в нашей 118-летней истории, игрок, которого мы любим и которым восхищаемся, вратарь, навсегда вошедший в историю "Реала" благодаря своей работе и образцовым поведением как на поле, так и за его пределами, завершает карьеру профессионального футболиста.

Икер Касильяс навсегда останется мадридистом. Мы хотим передать ему и его семье свою любовь нашего клуба, который является командой всей его жизни", - написала пресс-служба "сливочных".

Голкипер выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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