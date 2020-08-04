"Реал" выступил с заявлением касательно Касильяса, объявившего о завершении карьеры
"Реал" опубликовал заявление по поводу заявления экс-вратарь Икера Касильяса, объявившего об окончании карьеры.
"Реал" хочет выразить свою признательность, восхищение и любовь к одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.
Лучший вратарь в истории мадридского и испанского футбола пришел к нам, когда ему было 9 лет. Здесь он рос как игрок и защищал нашу футболку в течение 25 лет. Икер навсегда останется одним из самых знаковых капитанов в нашей истории. Икер Касильяс заслужил любовь болельщиков и является эталоном ценностей "Реала".
Сегодня один из самых важных футболистов в нашей 118-летней истории, игрок, которого мы любим и которым восхищаемся, вратарь, навсегда вошедший в историю "Реала" благодаря своей работе и образцовым поведением как на поле, так и за его пределами, завершает карьеру профессионального футболиста.
Икер Касильяс навсегда останется мадридистом. Мы хотим передать ему и его семье свою любовь нашего клуба, который является командой всей его жизни", - написала пресс-служба "сливочных".
Голкипер выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14