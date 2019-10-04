"Реал" выступил с заявлением относительно состояния здоровья Куртуа
Руководство "Реала" высказалось по поводу состояния здоровья вратаря команды Тибо Куртуа. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.
Ранее сообщалось, что футболист был заменен в матче 2-го тура Лиги Чемпионов с "Брюгге" (2:2) из-за головокружения и тошноты.
В СМИ писали, что у игрока были панические атаки, Зидан знал об этом, но разрешил ему выйти на встречу с "Брюгге"
"Во-первых, у нашего игрока никогда не было панических атак и, и вся эта информация в СМИ - ложь.
Во-вторых, у Куртуа был диагностирован гастроэнтерит, именно из-за этого он не смог доиграть матч с "Брюгге". Сейчас он проходит лечение, восстановление идет хорошо", - говорится в заявление клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2