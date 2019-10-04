"Реал" выступил с заявлением относительно состояния здоровья Куртуа

Руководство "Реала" высказалось по поводу состояния здоровья вратаря команды Тибо Куртуа. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.

Ранее сообщалось, что футболист был заменен в матче 2-го тура Лиги Чемпионов с "Брюгге" (2:2) из-за головокружения и тошноты.

В СМИ писали, что у игрока были панические атаки, Зидан знал об этом, но разрешил ему выйти на встречу с "Брюгге"

"Во-первых, у нашего игрока никогда не было панических атак и, и вся эта информация в СМИ - ложь.

Во-вторых, у Куртуа был диагностирован гастроэнтерит, именно из-за этого он не смог доиграть матч с "Брюгге". Сейчас он проходит лечение, восстановление идет хорошо", - говорится в заявление клуба.

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