"Реал" взорвет трансферный рынок зимой? Зидану нужен центральный полузащитник, и испанские СМИ уже назвали несколько вариантов!

Зинедин Зидан всего через 5 дней после победы в киевском финале Лиги Чемпионов объявил, что покидает пост главного тренера мадридского "Реала". Француз ушел триумфатором, трижды подряд получив престижный еврокубковый трофей. Однако то решение нельзя назвать спонтанным, в нем проявилась вся дальновидность Зизу: "Все меняется. Я считаю, что клуб должен побеждать и дальше, но ему нужны перемены. Другой тип тренера, другие методы". Сейчас уже очевидно, что Зидан абсолютно правильно оценил ситуацию. Очевидно, что он заранее знал о предстоящем уходе Роналду, а без этой парочки в Мадриде все полетело прахом. К тому же такой тактический ход давай специалисту возможность диктовать свои условия, когда Флорентино Перес уговаривал того вернуться на "Сантьяго Бернабеу". Француз сразу четко обозначил свою стратегию на трансферном рынке, которая должна помочь построить новую команду, способную бороться за титулы. Ключевой зоной, которая нуждается в перестройке, по мнению Зидана, является середина поля. Ведь Лука Модрич теперь лишь изредка демонстрирует тот уровень игры, который позволил ему получить "Золотой мяч". Прошлым летом "Реал" запоздало пытался компенсировать потерю Роналду (подписания Йовича, Азара и Родриго), а также совершил несколько перспективных трансферов в защитную линию (Мэнди, Милитао). Главная же просьба наставника осталась проигнорирована. Не стоит же таковым считать приход Браима Диаса? Именно поэтому уже полгода испанская пресса регулярно делится инсайдами относительно вероятных покупок, которые должны решить эту насущную проблему мадридцев. Давайте выясним, почему вариантов так много.

Француз для француза

Зидан постоянно напоминает менеджерам мадридского клуба, что приобретение Погба было его единственным условием, когда он согласился вернуться в клуб посреди сезона 2018/19. Зинедин хочет видеть Поля в своей команде уже в январе. На пути этого перехода стоят опасения боссов "Реала" о возможности адаптации французского хавбека к модели игры "сливочных". А также его трансферная стоимость дает о себе знать – на "Сантьяго Бернабеу" убеждены, что Погба не может стоить столько же, как Эден Азар. За бельгийца прошлым летом королевский клуб заплатил более 100 млн евро. Да и сам Флорентино Перес не считает француза приоритетным трансфером "Реала". Он готов выделить на его приобретение только 50 млн евро, что фактически делает невозможным соглашение, ведь "Манчестер Юнайтед" хочет получить в несколько раз больше. Кроме этого, президент опасается, что огромная зарплата Погба (более 20 млн евро в год) подорвет атмосферу в раздевалке. Переговоры между Пересом и Зиданом продолжаются, но президент не даст "зеленый свет", пока не увидит веские основания для столь дорогостоящих операций. Флорентино до сих пор остается непоколебимым, а свои "сбережения" складывает в отдельный сейф с надписью "Мбаппе".

Кандидатура президента

Одной из главных причин такого поведения президента "Реала", вероятно, является его желание заставить одеть сливочную футболку хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Перес давно увлекается игрой прошлогоднего финалиста Лиги Чемпионов и убежден, что именно датчанин станет новым дирижером мадридского оркестра. Прошлым летом королевский клуб уже пытался переманить игрока, но босс лондонцев Даниэл Леви потребовал своего лидера 250 млн евро. Это, конечно, не та сумма, которой можно спугнуть "Реал", но в этой ситуации испанский клуб резонно решил подождать. Дело в том, что контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает следующим летом и уже в январе 27-летний исполнитель может подписать предварительное соглашение с любым клубом. Возможность получить футболиста такого уровня бесплатно выдается чуть ли не идеальным сценарием, поэтому нежелание Переса тратиться на Погба вполне объяснимо. Однако и здесь у "Реала" могут возникнуть сложности. Моуринью не дождался увольнение Зидана, хотя, как говорят СМИ, активно метил на место "главного" в королевском клубе, и решил возглавить "Тоттенхэм". Теперь Жозе работает не только над улучшением игры, но и над формированием состава: "Если я скажу вам, что не разговаривал с Леви о Эриксене, Алдервейрелде и Вертонгене, я бы соврал. Поэтому, да, я говорю с ним об этом. В то же время я также общаюсь с игроками, со всеми из ними. Мы говорим и пытаемся понять каждую деталь". Авторитета португальца может хватить, чтобы убедить игрока таки поставить подпись под новым контрактом и оставить "Реал" ни с чем. Кстати, Алдервейрелд это уже сделал, хотя полтора года отклонял все предложения "шпор".

Перспективная находка из Неаполя

Скауты "Реала" начали активно следить за Фабианом Руисом больше года назад. Талантливый испанец после перехода из "Бетиса" в "Наполи" начал быстро прогрессировать и был одним из лучших в команде Карло Анчелотти, даже когда "партенопейцам" не хватало стабильности. Описывая 23-летнего испанца, в Мадриде отмечают его качества принятия решений, индивидуальных действиях и молодость – то есть футболист может потенциально закрыть важную позицию на длительный срок. Главной проблемой для осуществления трансфера может стать огромное желание "Наполи" удержать своего лидера. А также ухудшение отношений с президентом "адзурры". Аурелио Де Лаурентис известен своей принципиальностью и, если решит не отпускать своего игрока в какой-то конкретный клуб, приложить для этого максимум усилий. Помочь в этом может длительный контракт Фабиана, действие которого рассчитано до лета 2023 года. Несмотря на все преграды, "Реал" якобы очень решительно настроен бороться за Руиса. Испанская пресса утверждает, что вероятный трансфер любого звездного хавбека не означает отказ от воспитанника "Бетиса". Отмечается, что мадридцы уже в ближайшее время сделают предложение "Напол"и и готовы выиграть конкуренцию в ПСЖ и "Манчестер Сити".

Бюджетный выбор с вероятностью сорвать куш!

Донни ван де Беек был одним из лидеров сенсационного "Аякс"а, который в прошлом году едва не добрался до финала Лиги Чемпионов. 22-летний голландец получал значительно меньше комплиментов и вообще находился в тени своих более медийных партнеров – Фрэнки де Йонга и Маттейса Де Лигта, которые в результате оказались в "Барселоне" и "Ювентусе" соответственно. Мог сменить клубную прописку и ван де Беек, за которым следил "Реал". Как уже писали ранее, для мадридцев приоритетом был Погба, а Донни – альтернативой французу. Парадоксально, но "сливочные" больше продвинулись в переговорах с "Аяксом", чем с "Манчестер Юнайтед". На "Сантьяго Бернабеу" поражены умением хавбека принимать правильные решения, находясь под прессингом, а также грамотными перемещениями без мяча. Голландец не боится играть против именитых соперников, а его молодой возраст – еще один козырь, хотя Зидан пока холодно относится к идее приглашением игрока. Тем не менее, мадридцы не свернули операцию и постоянно мониторят ситуацию. В клубе считают, что ван де Беека можно подписать за 60-70 миллионов евро максимум, а учитывая реалии современного трансферного рынка, это практически идеальная цена за игрока с таким набором умений, которые есть у Донни.

Ставка на внутренние резервы

Конечно, усиливать команду, не тратя на это средств, – совсем не то, к чему приучил болельщиков "Реала" Флорентино Перес. Однако сейчас все складывается именно так, что босс мадридцев может пойти на такой шаг, чтобы сэкономить деньги на трансфер Мбаппе, который остается заветной мечтой. Тем более, что для такого развития событий есть все предпосылки. Прежде всего здесь следует упомянуть Федерико Вальверде. Воспитанник Кастильи ворвался в стартовый состав основной команды и сразу же там закрепился. Именно уругваец дает "Реалу" возможность душить высоким прессингом даже "Барселону" на "Камп Ноу", как это было в недавнем Эль Класико. У Феде 21 прессинг-действие за матч, тогда как среднее значение этого показателя в Ла Лиге – всего 15. А влияние Вальверде на результаты команды просто впечатляющий – с ним "Реал" набирает в среднем 2,5 очка за игру, а без него только 1,9. И даже без цифр видно, насколько 21-летний хавбек выкладывается на поле: не боится борьбы, всегда готов подстраховать партнеров. Все становится понятным даже с той характеристики, которую игрок дал себе: "Я всегда хочу побольше бегать, чтобы участвовать в игре и у своей штрафной, и около чужой, помогать и в защите, и в атаке". Другой кандидат из системы клуба – Мартин Эдегор. Норвежец наконец начал оправдывать надежды, которые на него возлагали. Нынешний сезон 21-летний хавбек проводит в составе "Реал Сосьедад" и является одной из главных причин успеха "бело-голубых". Первый круг баски завершили всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов, а Эдегор забил 4 гола и отдал 5 ассистов. В составе "Реала" только Карим Бензема имеет лучшие показатели (12+5). Королевский клуб уже решил вернуть Мартина в команду в конце сезона, хотя арендная сделка изначально была рассчитана на 2 года. Действительно, в такой форме норвежец не будет лишним на "Сантьяго Бернабеу".