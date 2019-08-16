"Реал" взял кредит на трансфер Неймара

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"Реал" взял кредит на трансфер Неймара

Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить форварда ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, чтобы купить звёздного бразильца уже этим летом, президент королевского клуба Флорентино Перес взял кредит.

Теперь, имея необходимую сумму для трансфера, "бланкос" намерены сделать официальное предложение о приобретении 27-летнего футболиста.

"Реал" готов заплатить за Неймара 100-120 миллионов евро, а также отдать ПСЖ одного или двух своих игроков.

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