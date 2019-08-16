"Реал" взял кредит на трансфер Неймара
Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить форварда ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, чтобы купить звёздного бразильца уже этим летом, президент королевского клуба Флорентино Перес взял кредит.
Теперь, имея необходимую сумму для трансфера, "бланкос" намерены сделать официальное предложение о приобретении 27-летнего футболиста.
"Реал" готов заплатить за Неймара 100-120 миллионов евро, а также отдать ПСЖ одного или двух своих игроков.
Не пропустите: Винисиус отказался переходить в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кулибали мог этим летом стать самым дорогим защитником в истории
-
"Спартак" попросил перенести время начала матча 7-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"
-
"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком
-
Караваев отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
-
1
Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)
-
Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА
-
Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
-
Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал решение суда по разделу имущества
-
Шупо-Мотинг близок к уходу из ПСЖ
-
"Фламенго" опубликовал заявление о переговорах с Балотелли
-
Цорн оценил игру Шюррле в составе "Спартака"
-
"Сочи" может подписать экс-игрока "Рубина" и ЦСКА
-
1
"Реал" взял кредит на трансфер Неймара
-
Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"
-
Ласина Траоре определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Известный форвард пропустит полгода из-за серьезной болезни
-
Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами
-
1
"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32