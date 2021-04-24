"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

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"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Мадридский "Реал" всерьёз настроен усилиться летом нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

По информации Le Parisien, у королевского клуба нет денег на столь дорогостоящий трансфер, поэтому было принято решение взять кредит.

Сообщается, что размер займа - 328 миллионов евро. Часть одолженных средств планируется потратить на приобретение звёздного француза.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 35 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с парижанами истекает в июне 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Молодец Перес, раздевает Реал ))))))))))))

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