"Реал" - "Ювентус" - 1:3 (обзор)

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"Реал" - "Ювентус" - 1:3 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором мадридский "Реал" дома уступил туринскому "Ювентусу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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