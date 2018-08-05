"Реал" – "Ювентус" - 3:1 (обзор)

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"Реал" – "Ювентус" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного кубка чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом".

Не пропустите: "Реал" добыл первую победу на Международном кубке чемпионов, переиграв туринский "Ювентус". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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