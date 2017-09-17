"Реал", "Ювентус" и "Барселона" следят за вингером "Ливерпуля"

Мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона" следят за вингером английского "Ливерпуля" Садио Мане.

Как информирует El Mundo Deportivo, три европейских гранда держат в своем поле зрения прогресс 25-летнего футболиста "красных". Ожидается, что конкретные шаги по подписанию сенегальца топ-клубы будут делать уже летом следующего года.

В текущем сезоне Мане забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" готов побороться с "Реалом" за форварда сборной Германии. | soccernews.ru