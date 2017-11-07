"Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поборются за общую трансферную цель

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"Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поборются за общую трансферную цельМадридский "Реал", туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед" поборются за общую трансферную цель.

По сведениям calciomercato, трио грандов европейского футбола интересуются форвардом австрийского "Ред БуллаДимитри Оберленом, который текущий сезон на правах аренды проводит в швейцарском "Базеле".

Примечательно, что 20-летний нападающий может перейти в другой клуб следующим летом совершенно бесплатно ввиду того, что срок действия его контракта с "быками" по окончанию текущего сезона.

Напомним, Роналду сделал громкое обещание перед партнерами по "Реалу". | soccernews.ru

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