"Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поборются за общую трансферную цель

Мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед" поборются за общую трансферную цель.

По сведениям calciomercato, трио грандов европейского футбола интересуются форвардом австрийского "Ред Булла" Димитри Оберленом, который текущий сезон на правах аренды проводит в швейцарском "Базеле".

Примечательно, что 20-летний нападающий может перейти в другой клуб следующим летом совершенно бесплатно ввиду того, что срок действия его контракта с "быками" по окончанию текущего сезона.

Напомним, Роналду сделал громкое обещание перед партнерами по "Реалу". | soccernews.ru