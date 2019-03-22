"Реал", "Ювентус", "МЮ" вошли в число участников Международного Кубка чемпионов

Летом состоится очередной розыгрыш Международного Кубка чемпионов.

В нем примут участие 12 клубов: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все – Англия), "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Ювентус", "Милан", "Интер", "Рома" (все – Италия), "Бенфика" (Португалия), "Бавария" (Германия) и "Гвадалахара" (Мексика).

Турнир состоится в США, Европе и Азии. Расписание будет объявлено 27 марта.

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