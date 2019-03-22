"Реал", "Ювентус", "МЮ" вошли в число участников Международного Кубка чемпионов
Летом состоится очередной розыгрыш Международного Кубка чемпионов.
В нем примут участие 12 клубов: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все – Англия), "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Ювентус", "Милан", "Интер", "Рома" (все – Италия), "Бенфика" (Португалия), "Бавария" (Германия) и "Гвадалахара" (Мексика).
Турнир состоится в США, Европе и Азии. Расписание будет объявлено 27 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14