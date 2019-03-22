"Реал", "Ювентус", "МЮ" вошли в число участников Международного Кубка чемпионов

Теги реал мадридбавария мюнхенювентусманчестер юнайтед

"Реал", "Ювентус", "МЮ" вошли в число участников Международного Кубка чемпионов

Летом состоится очередной розыгрыш Международного Кубка чемпионов.

В нем примут участие 12 клубов: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все – Англия), "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Ювентус", "Милан", "Интер", "Рома" (все – Италия), "Бенфика" (Португалия), "Бавария" (Германия) и "Гвадалахара" (Мексика).

Турнир состоится в США, Европе и Азии. Расписание будет объявлено 27 марта.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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