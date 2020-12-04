"Реал" за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нём

За последние три сезона мадридский "Реал" потерпел пять поражений на групповом этапе Лиги Чемпионов в 17 матчах.

Заметное ухудшение результатов "сливочных" в главном еврокубке совпадает с уходом из клуба нападающего Криштиану Роналду.

За девять лет, когда португалец был в составе, "Реал" проиграл всего три матча в группе ЛЧ из 54.

Напомним, что с 2018 года Роналду выступает за туринский "Ювентус". Играя за "бланкос", форвард забил 450 голов в 438 матчах.

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