"Реал" за время президентства Переса выиграл всего один трофей после смены тренера среди сезона

В понедельник мадридский "Реал" объявил об увольнении с поста главного тренера Хулена Лопетеги.

Однако, как свидетельствует статистика, такие радикальные меры практически не приносили результата "сливочным".

По информации издания AS, за время президентства Флорентино Переса "бланкос" выиграли всего один трофей после смены наставника среди сезона.

Уникальный случай произошёл в сезоне 2015/16, когда сменивший Рафаэля Бенитеса Зинедин Зидан привёл "Реал" к победе в Лиге Чемпионов.

Отметим, что по итогам десяти туров мадридцы занимают лишь девятое место в турнирной таблице Примеры.

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