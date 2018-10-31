"Реал" за время президентства Переса выиграл всего один трофей после смены тренера среди сезона

3 Теги реал мадридфлорентино пересхулен лопетегизинедин зидан

"Реал" за время президентства Переса выиграл всего один трофей после смены тренера среди сезона

В понедельник мадридский "Реал" объявил об увольнении с поста главного тренера Хулена Лопетеги.

Однако, как свидетельствует статистика, такие радикальные меры практически не приносили результата "сливочным".

По информации издания AS, за время президентства Флорентино Переса "бланкос" выиграли всего один трофей после смены наставника среди сезона. 

Уникальный случай произошёл в сезоне 2015/16, когда сменивший Рафаэля Бенитеса Зинедин Зидан привёл "Реал" к победе в Лиге Чемпионов.

Отметим, что по итогам десяти туров мадридцы занимают лишь девятое место в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Мелильей". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Роналду гей

да хуй вы шо выиграете

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Джамбон

да и в этом году нихуя он не выиграет

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РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

в этом году Реалу ничего не светит

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