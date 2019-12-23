"Реал" забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года
В 2019 году мадридский "Реал" забил 100 голов во всех турнирах, передает Mister Chip.
Отметим, что когда в команде играл форвард Криштиану Роналду, клуб не забивал меньше 130 голов за год.
Португалец покинул "сливочных" летом 2018 года, перейдя в "Ювентус". В составе мадридского клуба Роналду играл с 2009 года.
В 2010 году команда забила 130 мячей, в 2011 - 167, 2012-м - 156, в 2013-м - 156, в 2014-м - 178, в 2015-м - 140, в 2016-м - 152, в 2017-м - 156, в 2018-м - 142.
После 18 туров чемпионата Испании "Реал" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10