"Реал" забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года

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"Реал" забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года

В 2019 году мадридский "Реал" забил 100 голов во всех турнирах, передает Mister Chip.

Отметим, что когда в команде играл форвард Криштиану Роналду, клуб не забивал меньше 130 голов за год.

Португалец покинул "сливочных" летом 2018 года, перейдя в "Ювентус". В составе мадридского клуба Роналду играл с 2009 года.

В 2010 году команда забила 130 мячей, в 2011 - 167, 2012-м - 156, в 2013-м - 156, в 2014-м - 178, в 2015-м - 140, в 2016-м - 152, в 2017-м - 156, в 2018-м - 142.

После 18 туров чемпионата Испании "Реал" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

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