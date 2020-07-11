"Реал" забил при Зидане 500 голов

"Реал" открыл счет в матче 35-го тура Примеры с "Алавесом" (1:0, перерыв).

Для мадридского клуба этот гол стал 500-м при главном тренере Зинедине Зидане. Первый мяч под руководством французского специалиста команда забила зимой 2016 года.

Вместе с Зидином "Реал" провел 26 матчей и одержал в них 206 побед при 26 поражениях и 42 ничьих, пропустив 211 голов.

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