"Реал" забил в 70-м матче подряд

В матче второго тура чемпионата Испании "Реал" принимает "Валенсию".

На 10-й минуте встречи счет открыл полузащитник королевского клуба Марко Асенсио.

Таким образом "Реал" уже в 70 матчах подряд забивает не менее одного гола.

Не пропустите: "Реал" не проиграл ни одного матча в Ла Лиге с Асенсио в стартовом составе. | http://soccernews.ru