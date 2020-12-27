"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба

Мадридский "Реал" ставит под сомнение необходимость покупки хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Испанцы встревожены слухами, что огромная зарплата француза вызовет недовольство и непонимание у других игроков, сообщает Daily Mail. Дело в том, что недавно все игроки "королевского клуба" согласились на понижение зарплаты на период пандемии. В таком случае большой контракт Полба может вызвать возмущение.

На данный момент игрок получает по контракту с "Манчестер Юнайтед" 15 миллионов фунтов стерлингов в год.