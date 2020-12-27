"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбатрансферы

"Реал" задумался о целесообразности трансфера ПогбаМадридский "Реал" ставит под сомнение необходимость покупки хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Испанцы встревожены слухами, что огромная зарплата француза вызовет недовольство и непонимание у других игроков, сообщает Daily Mail. Дело в том, что недавно все игроки "королевского клуба" согласились на понижение зарплаты на период пандемии. В таком случае большой контракт Полба может вызвать возмущение.

На данный момент игрок получает по контракту с "Манчестер Юнайтед" 15 миллионов фунтов стерлингов в год.

Читать также: "Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен игроками | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озил может перейти в "Ювентус"

Озил может перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов