"Реал" задумался о переходе в другой чемпионат

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"Реал" задумался о переходе в другой чемпионат

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с выходом из состава участников чемпионата Испании, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в королевском клубе не согласны с действиями руководства Ла Лиги. Кроме того, "сливочные" недовольны усиливающимся давлением после попытки создать Суперлигу.

Сообщается, что "Реал" может присоединиться к английской Премьер-лиге, итальянской Серии А или немецкой Бундеслиге.

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