"Реал" заинтересовался 17-летним бразильцем

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"Реал" заинтересовался 17-летним бразильцем

Мадридский "Реал" продолжает активно работать на бразильском трансферном рынке, который уже дал королевскому клубу вингеров Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.

Новой целью "бланкос", по информации Fox Sports, стал полузащитник "Фламенго" Рейньер. В его контракте прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.

Другим претендентом на 17-летнего бразильца считается каталонская "Барселона".

Рейньер, несмотря на юный возраст, уже провёл за основную команду "Фламенго" 15 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года. | http://soccernews.ru
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