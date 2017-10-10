"Реал" заинтересовался еще одним хавбеком "Бетиса"

Мадридский "Реал" заинтересовался еще одним хавбеком севильского "Бетиса", информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов королевского клуба попал 21-летний центральный хавбек Фабиан Руис, отметившийся в нынешнем сезоне одним голом и двумя результативными передачами в четырех матчах за свою команду.

Напомним, летом "Реал" приобрел у "Бетиса" Дани Себальоса.

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