Мадридский "Реал" заинтересовался еще одним игроком ПСЖ - полузащитником Марко Верратти, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб намерен воспользоваться желанием 25-летнего хавбека парижан сменить команду уже этим летом. В итальянце "сливочные" видят идеальную альтернативу, а в будущем и замену своим лидерам середины поля - Луке Модричу и Тони Кроосу.

Напомним, также Перес намерен предпринять попытки подписать Неймара. | soccernews.ru