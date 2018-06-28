"Реал" заинтересовался еще одним игроком ПСЖ

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"Реал" заинтересовался еще одним игроком ПСЖМадридский "Реал" заинтересовался еще одним игроком ПСЖ - полузащитником Марко Верратти, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб намерен воспользоваться желанием 25-летнего хавбека парижан сменить команду уже этим летом. В итальянце "сливочные" видят идеальную альтернативу, а в будущем и замену своим лидерам середины поля - Луке Модричу и Тони Кроосу.

Напомним, также Перес намерен предпринять попытки подписать Неймара. | soccernews.ru

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