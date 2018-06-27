"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии

Теги реал мадридколумбиярайо вальеканожиронахоан мохика

"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной КолумбииМадридский "Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в сферу интересов королевского клуба попал защитник "Райо Вальекано" Хоан Мохика, прошлый сезон на правах аренды проведший в аренде в "Жироне". Кандидатура 25-летнего бека рассматривается "сливочными" в качестве альтернативы Марсело и замены для Тео Эрнандеса, с которым на "Сантьяго Бернабеу" желают расстаться.

Напомним, "Реал" контактирует с Мбаппе. | soccernews.ru

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