Мадридский "Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии - защитником "Жироны" Хоаном Мохикой.

По сведениям испанской прессы, 25-летний бек своей игрой на Чемпионате Мира в России сумел произвести впечатление на новоиспеченного главного тренера королевского клуба Хулена Лопетеги. Именно наставник "сливочных" и является инициатором подписания колумбийца на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Мохика забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Жирону".

Напомним, "Реал" может подписать звезду "Ювентуса". | soccernews.ru