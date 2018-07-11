"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии

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"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной КолумбииМадридский "Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии - защитником "Жироны" Хоаном Мохикой.

По сведениям испанской прессы, 25-летний бек своей игрой на Чемпионате Мира в России сумел произвести впечатление на новоиспеченного главного тренера королевского клуба Хулена Лопетеги. Именно наставник "сливочных" и является инициатором подписания колумбийца на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Мохика забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Жирону".

Напомним,  "Реал" может подписать звезду "Ювентуса". | soccernews.ru

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