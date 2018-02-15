"Реал" заинтересовался еще одним игроком "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" заинтересовался защитником лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует Mirror.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 28-летнего бека "шпор" "сливочные" могут уже следующим летом. Учитывая же, что контракт бельгийца с его клубом истекает по окончанию сезона 2018/2019, а также то, что игрок не планирует его продлевать, вполне вероятно, что "Тоттенхэм" будет готов с ним расстаться.

Напомним, летом "Реал" будет претендовать на хавбека "Зенита". | soccernews.ru