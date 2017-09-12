"Реал" заинтересовался форвардом "Манчестер Сити"

Теги реал мадридманчестер ситибраим диас

"Реал" заинтересовался форвардом "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" заинтересовался форвардом английского "Манчестер Сити" Браимом Диасом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, королевский клуб намерен предпринять попытку подписать 18-летнего нападающего, который в стан "горожан" перебрался в 2013-м году из "Малаги".

Контракт Диаса с "Сити" рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, Роналду определил трех ключевых игроков "Реала". | soccernews.ru

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