"Реал" заинтересовался форвардом "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" заинтересовался форвардом английского "Манчестер Сити" Браимом Диасом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, королевский клуб намерен предпринять попытку подписать 18-летнего нападающего, который в стан "горожан" перебрался в 2013-м году из "Малаги".

Контракт Диаса с "Сити" рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, Роналду определил трех ключевых игроков "Реала". | soccernews.ru