"Реал" заинтересовался голкипером "Спартака"

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"Реал" обратил внимание на основного вратаря "Спартака" и молодежной сборной России Александра Максименко, сообщает журналист и инсайдер Дмитрий Клипин в своем телеграмм-канале.

"Представители мадридского "Реала" контактировали с голкипером "Спартака" Александром Максименко после матча российской молодежки с исландцами.

Сразу говорю: не 1 апреля. Пробил по своим каналам. Поверить было трудно, если честно, но контакт реально имел место", - говорится в сообщении.

Напомним, молодежная сборная России заняла третье место в группе на проходящем в Венгрии Чемпионате Европы U-21. Максименко сыграл все три игры за команду, пропустив 6 голов (2 с пенальти).