"Реал" заинтересовался голкипером "Спартака"
Фото: Твиттер @fcsm_official
"Реал" обратил внимание на основного вратаря "Спартака" и молодежной сборной России Александра Максименко, сообщает журналист и инсайдер Дмитрий Клипин в своем телеграмм-канале.
"Представители мадридского "Реала" контактировали с голкипером "Спартака" Александром Максименко после матча российской молодежки с исландцами.
Сразу говорю: не 1 апреля. Пробил по своим каналам. Поверить было трудно, если честно, но контакт реально имел место", - говорится в сообщении.
Напомним, молодежная сборная России заняла третье место в группе на проходящем в Венгрии Чемпионате Европы U-21. Максименко сыграл все три игры за команду, пропустив 6 голов (2 с пенальти).
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14