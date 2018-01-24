"Реал" заинтересовался хавбеком "Лацио"

Теги реал мадридлациосергей милинкович-савич

"Реал" заинтересовался хавбеком "Лацио"Мадридский "Реал" заинтересовался полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 22-летнего хавбека, которого "орлы" оценили в 100 миллионов евро. Вполне вероятно, что следующим летом "сливочные"  будут готовы вступить в борьбу за серба.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач в 27 играх за "Лацио".

Напомним, "Реал" отказался от идеи подписания защитника "Атлетико". | soccernews.ru

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