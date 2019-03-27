"Реал" заинтересовался хавбеком "Лиона" Ндомбеле

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, в услугах футболиста заинтересован новый главный тренер команды Зинедин Зидан. Ранее сообщалось, что хавбек также интересен ПСЖ, "Ювентусу", "Манчестер Сити" и "Барселоне". Сумма отступных в контракте игрока составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Ндомбеле провел за "Лион" 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года

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