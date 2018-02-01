"Реал" заинтересовался ключевым игроком "Ромы"

Мадридский "Реал" заинтересовался голкипером итальянской "Ромы" Алиссоном, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб включил 25-летнего вратаря "волков" в список потенциальных кандидатов на усиление своей вратарской позиции. При этом в пользу подписания "сливочными" именно бразильца "говорит" его относительно низкая стоимость.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 23 мяча в 28 матчах за "Рому".

Напомним, Пеллегрини считает, что "Реал" способен в очередной раз выиграть Лигу Чемпионов. | soccernews.ru