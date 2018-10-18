"Реал" заинтересовался лучшим бомбардиром Серии А

Теги кшиштоф пентекдженоареал мадрид

"Реал" заинтересовался лучшим бомбардиром Серии АМадридский "Реал" заинтересовался лучшим бомбардиром итальянской Серии А Кшиштофом Пентеком из "Дженоа", информирует El Chiringuito.

Так, согласно информации источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего нападающего "грифонов" уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Пентек забил 13 мячей в 8 играх за "Дженоа". Его трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, генеральный директор "Зари" объяснил, почему Лунин не смог закрепиться в "Реале". | soccernews.ru

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