"Реал" заинтересовался мексиканцем из "Порту"

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"Реал" заинтересовался мексиканцем из "Порту"

"Реал" проявляет интерес к мексиканскому полузащитнику "Порту" Эктору Эррере, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На его покупке настаивает новый главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги, который ранее работал с ним в "Порту".

Также хавбек входит в сферу интересов "Севильи" и "Бетиса". Контракт мексиканца с "драконами" истекает через год, поэтому они готовы продать его за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Эррера провел за "Порту" 42 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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