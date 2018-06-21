"Реал" заинтересовался одним из открытий Чемпионата Мира

Мадридский "Реал" заинтересовался вингером ПСВ Ирвингом Лосано, который в настоящее время в составе сборной Мексики выступает на Чемпионате Мира в России.

Так, по сведениям Record, на "Сантьяго Бернабеу" уже оценивают возможность подписания 22-летнего игрока, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лосано забил 19 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 матчах за ПСВ.

Напомним, Бэйл поставил условие "Реалу". | soccernews.ru