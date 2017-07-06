"Реал" заинтересовался одним из открытий Кубка Конфедераций

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"Реал" заинтересовался одним из открытий Кубка КонфедерацийМадридский "Реал" заинтересовался полузащитником гельзенкирхенского "Шальке" Леоном Горетцка, который стал одним из открытий Кубка Конфедераций.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб рассчитывает заполучить 22-летнего хавбека, особо не тратясь, так как контракт футболиста с "горняками" истекает летом следующего года. Ввиду этого "сливочные" рассматривают вариант как с приобртением немецкого сборника уже этим летом ориентировочно за 15 миллионов евро или уже по прошествии двенадцати месяцев, когда Горетцка получит статус свободного агента.

Напомним, "Реал" может подписать бывшего вратаря "Барселоны". | soccernews.ru

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