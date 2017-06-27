"Реал" заинтересовался одноклубником Мбаппе

Мадридский "Реал" заинтересовался вингером "Монако" Тома Лемаром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассматривает возможность с приобретением 21-летнего футболиста монегасков. Однако главными препятствиями на пути возможного трансфера перспективного игрока называется его трансферная стоимость в 80 млн евро и то, что на позиции левого вингера в "Реале" есть кому выступать - ее могут закрыть Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Марко Асенсио и потенциальный новичок Тео Эрнандес.

Напомним, переход Мбаппе в "Реал" зависит от Роналду. | soccernews.ru