"Реал" заинтересовался одноклубником Мбаппе

Теги монакореал мадридтома лемар

"Реал" заинтересовался одноклубником МбаппеМадридский "Реал" заинтересовался вингером "Монако" Тома Лемаром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассматривает возможность с приобретением 21-летнего футболиста монегасков. Однако главными препятствиями на пути возможного трансфера перспективного игрока называется его трансферная стоимость в 80 млн евро и то, что на позиции левого вингера в "Реале" есть кому выступать - ее могут закрыть Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Марко Асенсио и потенциальный новичок Тео Эрнандес.

Напомним, переход Мбаппе в "Реал" зависит от Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов