"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"

Теги клеман ланглебарселонасевильяреал мадрид

"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Севильи" Клеманом Лангле, который также является одной из трансферных целей каталонской "Барселоны".

Как информирует fichajes.com, в королевском клубе рассматривают кандидатуру 22-летнего бека, сумма отступных за которого равняется 30-ти миллионам евро, в качестве усиления своей линии обороны уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лангле забил 2 мяча в 17 матчах за "Севилью".

Напомним, также "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Реала Сосьедад"

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