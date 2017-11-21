"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"

Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Севильи" Клеманом Лангле, который также является одной из трансферных целей каталонской "Барселоны".

Как информирует fichajes.com, в королевском клубе рассматривают кандидатуру 22-летнего бека, сумма отступных за которого равняется 30-ти миллионам евро, в качестве усиления своей линии обороны уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лангле забил 2 мяча в 17 матчах за "Севилью".

Напомним, также "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Реала Сосьедад".