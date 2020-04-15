"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Севильи" Диего Карлосу, сообщает A Bola.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет не просто, так как им также интересуются "Барселона", "Ливерпуль", "Атлетико" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 27-летний Карлос провел за "Севилью" 31 матч во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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